Дождь и ветер: В столице объявлен «желтый» уровень опасности

8 ноября 201914:04

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как отметили в Гидрометцентре, он будет действовать с полудня до полуночи субботы. Синоптики прогнозируют в Москве и области сильный ветер, подчёркивает АГН Москва.

Синоптики посулили москвичам «вишневую» зиму

При этом в предстоящее воскресенье в столице должно потеплеть до +11 градусов, однако не обойдется без дождей. Солнце вернётся в мегаполис лишь на следующей неделе.

Накануне специалисты Гидрометцентра заявили, что предстоящая зима будет значительно теплее, чем предыдущие. В течение всех зимних месяцев температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, подчёркивает RT. Для обозначения этой аномалии они предложили ввести новый термин – «вишневая зима».



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