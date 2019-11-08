Дождь и ветер: В столице объявлен «желтый» уровень опасности

При этом в предстоящее воскресенье в столице должно потеплеть до +11 градусов, однако не обойдется без дождей. Солнце вернётся в мегаполис лишь на следующей неделе.

Накануне специалисты Гидрометцентра заявили, что предстоящая зима будет значительно теплее, чем предыдущие. В течение всех зимних месяцев температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, подчёркивает RT. Для обозначения этой аномалии они предложили ввести новый термин – «вишневая зима».





