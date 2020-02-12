Дочь Абрамовича предстала оголённой на яхте
Дочь российского миллиардера Романа Абрамовича продемонстрировала себя в купальнике. 24-летняя Софья опубликовала в своём Instagram фото с Ибицы, где она отдыхает. Девушка в слитном купальнике розового оттенка с принтом предстала, облокотившись на борт шикарной яхты.
Наследница бизнесмена отличается пышными женственными формами, пишут «Дни.ру». В подписи к фотографии на английском языке девушка намекнула, что ждет лайков в преддверии 14 февраля – Дня всех влюбленных.
Софья Абрамович проживает в британской столице. Девушка активно занимается конным спортом, остальное время усердно учится.
Её отец был женат три раза. С последней пассией Дарьей Жуковой бизнесмен разорвал отношения в 2017 году. Она успела родить миллиардеру сына и дочь.
У 53-летнего Романа Аркадьевича есть еще пятеро детей от второго брака с Ириной Абрамович (Маландиной), бывшей стюардессой.
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