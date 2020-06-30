Диетолог раскрыла легкий способ приобрести красивый загар

Три стакана свежевыжатого морковного сока в неделю помогут приобрести коже приятный золотистый оттенок и закрепить уже существующий загар. Об этом рассказала главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева.

Специалист отметила, что здесь главное не переусердствовать. Оптимальный курс - один стакан сока в день три раза в неделю в течение месяца. После этого следует сделать перерыв на несколько недель и повторить курс, передает РИА Новости.

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По словам косметолога, кожа от этого улучшится, приобретет здоровый вид.

Между тем, в Крыму начались проверки санаториев, гостиниц и пляжей перед открытием курортного сезона, сообщает КИА.
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Он отметил, что Крым в этом году может посетить около 1,5 млн туристов.


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ФОТО: pixabay.com
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