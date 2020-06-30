Диетолог раскрыла легкий способ приобрести красивый загар
Три стакана свежевыжатого морковного сока в неделю помогут приобрести коже приятный золотистый оттенок и закрепить уже существующий загар. Об этом рассказала главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева.
Специалист отметила, что здесь главное не переусердствовать. Оптимальный курс - один стакан сока в день три раза в неделю в течение месяца. После этого следует сделать перерыв на несколько недель и повторить курс, передает РИА Новости.
По словам косметолога, кожа от этого улучшится, приобретет здоровый вид.
Между тем, в Крыму начались проверки санаториев, гостиниц и пляжей перед открытием курортного сезона, сообщает КИА.
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Он отметил, что Крым в этом году может посетить около 1,5 млн туристов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Россия отвергла предложение Турции возобновить полёты с 15 июля
- Путин откроет по видео медцентры Минобороны в регионах
- Кадыров призвал позволить Путину избираться президентом всегда
- Украинка пострадала от удара молнии через розетку
- Явка на голосование по Конституции превысила 45%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru