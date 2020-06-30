Диетолог раскрыла легкий способ приобрести красивый загар

Три стакана свежевыжатого морковного сока в неделю помогут приобрести коже приятный золотистый оттенок и закрепить уже существующий загар. Об этом рассказала главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева.

Специалист отметила, что здесь главное не переусердствовать. Оптимальный курс - один стакан сока в день три раза в неделю в течение месяца. После этого следует сделать перерыв на несколько недель и повторить курс, передает РИА Новости.