Детей не щадили. Рассекречены архивы о зверствах нацистов в СССР

Обнародованы новые подтверждения издевательств над советскими детьми со стороны нацистских карателей в годы Великой Отечественной войны. Управление Федеральной службы безопасности по Смоленской области рассекретило архивы, которые свидетельствуют о зверствах германских оккупантов на этой территории.

В основном документы представляют собой спецсообщения, которые начальник управления НКВД Смоленской области Петр Кондаков направлял в Москву и областному партийному начальству с лета 1942 по весну 1943 года. В частности, документально засвидетельствовано, что изуверы отрезали уши и проламывали головы несовершеннолетним, предает РИА Новости.

В архивах есть данные, что, например, в Вязьме нацисты сгоняли местных жителей в лагеря для пленных, где каждый день погибали от 200 до 250 человек. Их морили голодом, не лечили, расстреливали. Жителей еврейской национальности Вязьмы нацисты истребили полностью, отмечает Ura.ru.

Зверскую расправу оккупанты учинили 22 мая 1942 года над жителями деревни Кижинцы Духовщинского района. Женщин и девушек насиловали, после чего пытали— отрезали груди, конечности, многие были раздавлены танками и сожжены живьем. На месте было найдено около 60 трупов женщин и детей.

Ранее Следственный комитет обратился с запросом к Канаде с просьбой предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году.

