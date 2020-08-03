Дерипаска упомянут СМИ в скандале с проститутками в Черногории

В Черногории задержали проституток, которые оказывали интимные услуги на развлекательном вечере с участием богатых граждан. Как утверждает издание Republika, на этой вечеринке якобы присутствовал миллиардер из России Олег Дерипаска. Однако представитель предпринимателя опровергает эти сведения.

По данным СМИ, двухдневное развлечение на яхте в порту популярного курорта Порто-Монтенегро - марины в городе Тиват на берегу Которского залива – организовал на свои средства финансист Натаниэль Ротшильд. По данным прессы, на мероприятии, помимо Дерипаски, также побывал президент Черногории Мило Джуканович. В числе других гостей были замечены лорд Питер Мендельсон и звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон.

Работниц секс-услуг полиция задержала по окончании вечеринки. По информации издания, такие эскортницы зарабатывают на яхтах магнатов в Черногории до 3 тысяч евро за один день. Пресс-секретарь Олега Дерипаски в интервью URA.RU назвал ложью утверждение, что бизнесмен был на этом мероприятии.

Ранее имя Дерипаски уже звучало в скандальной истории, связанной с жрицами любви. В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией в своём расследовании выяснил, что олигарх Олег Дерипаска пользовался услугами уроженуи Белоруссии, модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка.

Они, якобы, отдыхали вместе на яхте с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько. Были также представлены фотографии этого отдыха. Позднее Дерипаска отсудил у Рыбки миллион рублей за то, что она обнародовала информацию о его личной жизни.

