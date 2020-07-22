Депутат МГД рассказал о планах борьбы с борщевиком в Москве

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов сообщил журналистам, что в ближайшее время столичный парламент проведет работу по борьбе с борщевиком совместно с депутатами Московской областной думы.

«Борщевик - это проблема не только города Москвы, депутаты подтвердили, что поступают жалобы и из других округов, районов, в том числе и «старой» Москвы... Мы уже видим, что несколько лет в Московской области приняты соответствующие поправки, действует программа. И обязательно вместе с коллегами из Мособлдумы проведем совместную работу, обменяемся опытом. Это задача, которая стоит перед нами, перед депутатами, перед профильными комиссиями в самое ближайшее время. Я уверен, что совместными усилиями с близлежащими регионами мы сможем победить этот «зеленый монстр» под названием борщевик», - сказал Козлов.

Он отметил, что проблема состоит не только в установлении штрафов.