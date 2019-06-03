Даже 25 чашек кофе в день не способно нарушить работу сердца

Даже 25 чашек кофе в день не способно оказать существенное влияние на организм человека. Об этом заявили ученые из Лондонского университета королевы Марии. Они пришли к такому выводу, проведя исследование, в котором приняли участие более 8 тысяч человек, пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что добровольцы не имели проблем с сердцем и прочих хронических заболеваний. Перед началом эксперимента у них замерили эластичность стенок аорты и жесткость всех артерий. Затем людей разделили на три группы, которые пили разное количество кофе в день.

По окончании исследования британские специалисты заявили, что кофе однозначно не может негативно влиять на работу артерий.

Ранее психиатр-нарколог в эфире НСН заявил, что пить кофе каждый день - вредно, да и вообще современному человеку от употребления этого напитка лучше воздерживаться.

