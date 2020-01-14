Драгунский: Трамп и Хаменеи должны рыдать на груди Лаврова
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Елизавета II одобрила решение принца Гарри и Меган
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри и его жены Меган начать «новую» жизнь в Канаде. Ранее они объявили, что хотят теперь зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий. Кроме того, они решили больше времени проводить в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением.
Денис Драгунский: «Меня поражает, насколько эта новость интересует всех людей и в нашей стране и во всем мире, как будто у людей больше других забот нет, как только узнавать об этой кукольно-формальной королевской семье. Какие все-таки мы все дети», – отмечает Денис Драгунский в беседе с НСН.
В Счетной палате оценили масштаб коррупции
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил масштаб коррупции в России. По его словам, ежегодно из федерального бюджета страны крадут около двух-трех миллиардов рублей. Речь идет о суммах, которые фигурируют в заведенных уголовных делах.
Денис Драгунский: «Если бы действительно крали два-три миллиарда рублей, то мы были бы самая кристально честная по части коррупции страна. Но, мне кажется, что Кудрин не напрасно делал акцент на уголовных делах. А вот те суммы, которые не фигурируют в уголовных делах, там, думаю, два нолика приписать можно совершенно легко», – комментирует он специально для НСН.
Россия призвала Иран и США решать проблемы через диалог
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Иран и США быть сдержаннее и решать проблемы посредством общения. Министр отметил, что российская сторона готова помочь наладить диалог стран, однако вмешиваться она не собирается.
Денис Драгунский: «Это замечательный совет великого дипломата. Я думаю, что участковый Сидоров точно также советует хулигану Петрову и бомжу Иванову решать свои проблемы не путем мордобоя, а путем цивилизованного общения. Остается надеяться, что Трамп и Хаменеи придут, рыдающе, на грудь к Лаврову, и будут теперь общаться только мирно, тихо и не будут стрелять друг в друга ракетами», – говорит он в эфире НСН.
Вместе с деньгами россияне потеряли достоинство и любовь
Россияне оценили свои убытки после новогодних праздников. Как итог, каждый десятый житель страны что-то сломал или потерял во время каникул. Чаще всего это были гаджеты и деньги. Однако среди нематериальных потерь респонденты отметили достоинство, друзей и любовь.
Денис Драгунский: «Когда праздники окончательно закончатся, думаю, что все это воспроизведется снова. Хотя звучит, конечно, анекдотически», – подытоживает в интервью НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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