Драгунский: Трамп и Хаменеи должны рыдать на груди Лаврова

Денис Драгунский: «Если бы действительно крали два-три миллиарда рублей, то мы были бы самая кристально честная по части коррупции страна. Но, мне кажется, что Кудрин не напрасно делал акцент на уголовных делах. А вот те суммы, которые не фигурируют в уголовных делах, там, думаю, два нолика приписать можно совершенно легко», – комментирует он специально для НСН.

