Большинство сливочного масла в России оказалось подделкой
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла. Как пишет «Лента.ру», в исследовании приняла участие продукция 36 брендов. При этом лишь девять образцов оказались настоящим сливочным маслом, отвечающим стандартам. Успешно прошло первичную проверку масло брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «Крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня».
Стоимость испытываемой продукции варьировалась от от 380 до 1290 рублей за килограмм.
Выяснилось, что у масла «Вологодское удолье», «Залесский фермер», «Масло из России», «Баба Валя» заявленная доля жирности не соответствовала реальной.
По итогам проверки в черный список «Росконтроля» как фальсификат попали 23 бренда сливочного масла.
В России с 1 июля вступают в действие новые правила продажи молочной продукции. Как сообщает РИА Новости, продукция с заменителями молочного жира будет располагаться отдельно и получит визуальные знаки отличия. Кроме того, станет обязательной ветеринарная сертификация для всей животноводческой продукции.
Переход на новые правила должен пройти гладко, заявила в эфире НСН исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая. Не исключено, что у отдельных представителей отрасли будут проблемы, но в целом изменения пойдут на пользу и потребителю, и производителю.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Раненный Шамсутдиновым солдат начал улыбаться в коме
- Белоруссия дожала Россию с налоговым маневром
- Бой с тенью. В Генштабе увидели подготовку НАТО к войне
- Большинство сливочного масла в России оказалось подделкой
- Украина забудет о Крыме? Зеленский решил вычеркнуть «особый» Севастополь из конституции