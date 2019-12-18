Большинство сливочного масла в России оказалось подделкой

Стоимость испытываемой продукции варьировалась от от 380 до 1290 рублей за килограмм.

Выяснилось, что у масла «Вологодское удолье», «Залесский фермер», «Масло из России», «Баба Валя» заявленная доля жирности не соответствовала реальной.

По итогам проверки в черный список «Росконтроля» как фальсификат попали 23 бренда сливочного масла.

В России с 1 июля вступают в действие новые правила продажи молочной продукции. Как сообщает РИА Новости, продукция с заменителями молочного жира будет располагаться отдельно и получит визуальные знаки отличия. Кроме того, станет обязательной ветеринарная сертификация для всей животноводческой продукции.

Переход на новые правила должен пройти гладко, заявила в эфире НСН исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая. Не исключено, что у отдельных представителей отрасли будут проблемы, но в целом изменения пойдут на пользу и потребителю, и производителю.

