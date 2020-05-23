Бизнес сможет арендовать у города четыре участка по сниженной ставке

Победители открытых аукционов на аренду четырех городских земельных участков смогут претендовать на их аренду по минимальной начальной арендной ставке 1,5 % от кадастровой стоимости. Участки предназначены для строительства объектов спортивного, медицинского и промышленного назначения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Минимальная арендная ставка дает возможность выйти на московский рынок наряду с крупными компаниями инвесторам с небольшими капиталами. Эта мера работает уже год, и стала популярной среди инвесторов, на каждый лот претендуют в среднем 3-4 участника. Всего по этой ставке бизнес арендовал у города уже 16 участков, общей площадью 11,3 га, где сейчас возводятся 140 тысяч кв. метров производственных площадей и спортивных объектов», - отметил вице-мэр.

Победителям открытых аукционов предлагается построить производственные объекты, спорткомплекс с бассейном, а также медцентр. Так, два производственных объекта должны появится в районах Люблино и Отрадное, спорткомплекс с бассейном на 16,4 тыс. кв.м предлагается возвести в районе Некрасовка, а медицинский центр площадью 729 кв. м - в районе Косино-Ухтомское, при этом последний предлагается для участия в аукционе только для субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Минимальная стартовая цена годовой арендной ставки по этим объектам начинается с 44 тысяч рублей. При этом победившие в аукционе инвесторы после ввода объекта в эксплуатацию оформляют 100 процентов площадей будущего объекта в свою собственность», - уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов в свою очередь подчеркнул, что самым интересным среди четырех объектов является земельный участок на Поморской улице. «Это интересный лот – почти 0,7 га промышленной земли в Москве, вблизи крупного шоссе (Алтуфьевского). Земельный участок может быть использован под легкое производство или склады «последней мили», на которые есть большой спрос. Можно сказать, что цена для аренды выглядит адекватной, более подробные детали следует изучить», - сказал он.

Тем не менее, отмечает Иван Щербаков, существует большой вопрос относительно того, насколько востребованным окажется под ФОК, так как такие объекты уже три месяца закрыты из-за пандемии коронавируса, а их экономика фактически обвалилась. «В таких условиях будет трудно выплачивать даже арендную плату за землю. С другой стороны, как раз Москва сегодня предоставляет каникулы по арендным платежам на время «локдауна», это неплохое преимущество объекта», - добавил он.

В настоящее время ведется заявочная кампания по всем четырем лотам. Посмотреть их технические и стоимостные характеристики можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Земля под строительство».

