Бирюков: в Москве за два дня может выпасть до 70% месячной нормы осадков
В Москве в предстоящие пятницу и субботу может выпасть до 70% месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, передает «Интерфакс».
По его словам, синоптики в эти дни обещают ливни с грозой, а также шквалистый ветер с порывами до 15 м/с.
Бирюков рассказал, что только за минувшую среду в Москве в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков.
«Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы», - подчеркнул вице-мэр.
Он также заверил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме.
Ранее стало известно, что вторая волна осадков в Москве будет сильнее первой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru