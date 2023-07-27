Бирюков: в Москве за два дня может выпасть до 70% месячной нормы осадков

По его словам, синоптики в эти дни обещают ливни с грозой, а также шквалистый ветер с порывами до 15 м/с.

Бирюков рассказал, что только за минувшую среду в Москве в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков.

«Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы», - подчеркнул вице-мэр.

Он также заверил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме.

Ранее стало известно, что вторая волна осадков в Москве будет сильнее первой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

