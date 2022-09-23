«Без заморозков и солнца»: Москвичей предупредили о неделе дождей
Роман Вильфанд отметил, что интенсивные осадки ожидаются уже в выходные, ясного солнца не прогнозируется и на предстоящей неделе.
Интенсивные дожди придут в Москву в выходные, облачная погода с осадками сохранится и на следующей неделе. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Будут дождливые выходные, затем следующая неделя достаточно облачная, хотя интенсивных дождей будет меньше, но все-таки они будут. Ясного солнца не прогнозируется. Заморозки в области уже были, что удивительно. В течение выходных и следующей недели не такая уж холодная погода, климатическая температура понижается, сейчас температурный фон близок к норме. К середине недели температура понизится до 2-5 градусов ночью, но пока заморозков не видно», - сказал он.
Потепления в ближайшее время не ожидается, погода до конца месяца будет однородной, при этом сохраняются надежды на более теплый октябрь, подчеркнул Вильфанд.
«До конца месяца достаточно однородная погода, ночные температуры около 5-7 градусов, по области до двух градусов. Дневная температура 9-14 градусов – это около или чуть ниже нормы. Есть вероятность того, что температура будет повышаться в октябре, но она будет повышаться по отношению к норме, она уже не будет двадцатиградусной. Если вспомнить октябрь 2018, 2020 годов – это просто были летние месяцы, выше 15 градусов температура была, но пока это лишь вероятность», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
В Центральной России наступление заморозков ожидается в первых числах октября, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
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