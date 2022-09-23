«Без заморозков и солнца»: Москвичей предупредили о неделе дождей

Интенсивные дожди придут в Москву в выходные, облачная погода с осадками сохранится и на следующей неделе. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будут дождливые выходные, затем следующая неделя достаточно облачная, хотя интенсивных дождей будет меньше, но все-таки они будут. Ясного солнца не прогнозируется. Заморозки в области уже были, что удивительно. В течение выходных и следующей недели не такая уж холодная погода, климатическая температура понижается, сейчас температурный фон близок к норме. К середине недели температура понизится до 2-5 градусов ночью, но пока заморозков не видно», - сказал он.

Потепления в ближайшее время не ожидается, погода до конца месяца будет однородной, при этом сохраняются надежды на более теплый октябрь, подчеркнул Вильфанд.