Метеоролог заявил, что в Москву идёт потепление

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов заявил, что в среду Москву накроет южный циклон, сообщает NEWS.ru.

Вильфанд спрогнозировал летнюю погоду в некоторых регионах России

По его словам, сильных дождей и ветров ждать не стоит, а атмосферное давление будет в пределах нормы.

«В то же время в столицу придут тёплые ночи, что позволит среднесуточной температуре остановиться на отметке 14–15 градусов», — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 19-25 сентября бабьего лета в Москве ждать не стоит, будет стоять пасмурная погода, но будет тепло, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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