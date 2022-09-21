Метеоролог заявил, что в Москву идёт потепление

По его словам, сильных дождей и ветров ждать не стоит, а атмосферное давление будет в пределах нормы.

«В то же время в столицу придут тёплые ночи, что позволит среднесуточной температуре остановиться на отметке 14–15 градусов», — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 19-25 сентября бабьего лета в Москве ждать не стоит, будет стоять пасмурная погода, но будет тепло, сообщает RT.

