Батурина и дочери Лужкова приехали проститься с ним в храм Христа Спасителя

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких Юрия Лужкова.

Как отмечается, поток желающих проститься с бывшим столичным градоначальником не прекращается. Люди приносят в храм цветы, ставят свечи. Отпевать Юрия Лужкова будет сам патриарх Кирилл.

О смерти Юрия Лужкова стало известно 10 декабря. Он умер в одной из мюнхенских клиник после операции на сердце из-за аллергической реакции.

Первый заместитель мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-врио мэра, депутат Госдумы Владимир Ресин в беседе с НСН заявил, что с Лужковым ушла целая эпоха.



