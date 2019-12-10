Ресин: В 90-ые годы Москва родилась заново — благодаря Лужкову

«Я потрясен его смертью, он всегда был очень спортивным и всегда себя чувствовал крепко. Рабочий день начинал в 8:00, во сколько бы его не закончил. Ушла целая эпоха. Я видел, как Москва буквально рождается заново под его руководством. Ему выпало отвечать за столицу и москвичей в самые тяжелые годы - в переходные 90-е. Он сумел за 18 лет, которые он возглавлял Москву, сделать то, что требовало время, в которое он работал. Только Юрий Михайлович - человек глыба, смог сохранить весь городской хозяйственный комплекс, он знал город как свои пять пальцев», - сказал Ресин.

Владимир Ресин, который долгое время являлся первым заместителем Лужкова, а в период его отставки с поста мэра занял должность временно исполняющего обязанности градоначальника, уточнил, что близко знал Юрия Лужкова и выразил соболезнования его семье.

«Сейчас сложно перечислить все заслуги Юрия Михайловича, слишком всего много было, слишком остра сейчас потеря. Мы с ним не только вместе работали, но и вместе жили на даче и в квартире служебной. Мы все время вместе проводили. Я глубоко соболезную Елене Николаевне Батуриной, его детям. Дай нам всех Бог сил справиться с горем», - заключил собеседник НСН.

Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. О дате и времени прощания сообщат позже.

Ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире НСН заявил, что современной России не хватает таких градоначальников, каким был Лужков – активного хозяйственника с твердой позицией.

