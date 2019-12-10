Ресин: В 90-ые годы Москва родилась заново — благодаря Лужкову
Экс-врио мэра Москвы и первый заместитель Лужкова в эфире НСН отметил вклад бывшего градоначальника в переходные 1990-е.
В одной из клиник Мюнхена на 84-году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как сообщает РЕН ТВ, операция на сердце бывшего российского политика прошла успешно, однако после нее пациент не смог выйти из наркоза.
Первый заместитель мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-врио мэра, депутат Госдумы Владимир Ресин в беседе с НСН заявил, что с Лужковым ушла целая эпоха.
«Я потрясен его смертью, он всегда был очень спортивным и всегда себя чувствовал крепко. Рабочий день начинал в 8:00, во сколько бы его не закончил. Ушла целая эпоха. Я видел, как Москва буквально рождается заново под его руководством. Ему выпало отвечать за столицу и москвичей в самые тяжелые годы - в переходные 90-е. Он сумел за 18 лет, которые он возглавлял Москву, сделать то, что требовало время, в которое он работал. Только Юрий Михайлович - человек глыба, смог сохранить весь городской хозяйственный комплекс, он знал город как свои пять пальцев», - сказал Ресин.
Владимир Ресин, который долгое время являлся первым заместителем Лужкова, а в период его отставки с поста мэра занял должность временно исполняющего обязанности градоначальника, уточнил, что близко знал Юрия Лужкова и выразил соболезнования его семье.
«Сейчас сложно перечислить все заслуги Юрия Михайловича, слишком всего много было, слишком остра сейчас потеря. Мы с ним не только вместе работали, но и вместе жили на даче и в квартире служебной. Мы все время вместе проводили. Я глубоко соболезную Елене Николаевне Батуриной, его детям. Дай нам всех Бог сил справиться с горем», - заключил собеседник НСН.
Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. О дате и времени прощания сообщат позже.
Ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире НСН заявил, что современной России не хватает таких градоначальников, каким был Лужков – активного хозяйственника с твердой позицией.
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