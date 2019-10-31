Автоэксперт: Слияние Fiat Chrysler с производителем Peugeot погоду на авторынке не изменит

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen договорились о слиянии. Как отмечает «КоммерсантЪ», их советы директоров «единогласно договорились работать в направлении полного объединения их бизнеса путем слияния в соотношении 50/50». Ранее о предстоящем объединении писала газета The Wall Street Journal. Издание отмечало, что в том случае, если сделка состоится, она приведет к созданию трансатлантического автогиганта стоимостью примерно $46 млрд. Он будет занимать четвертое место в мире – после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan – по объему производства.

Автомобильный эксперт Олег Осипов в беседе с НСН заявил, что не видит ничего удивительного в решении автопроизводителей объединиться.

«Это обычное дело. Со второй половины прошлого века компании укрупняются. Естественно, это выгодно. Это позволяет производителю экономить, прежде всего, на компонентах, на комплектующих», - отметил собеседник НСН.