Автоэксперт: Слияние Fiat Chrysler с производителем Peugeot погоду на авторынке не изменит
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН рассказал, что о слиянии Fiat Chrysler с производителем Peugeot потребители узнают после выпуска унифицированных моделей авто.
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen договорились о слиянии. Как отмечает «КоммерсантЪ», их советы директоров «единогласно договорились работать в направлении полного объединения их бизнеса путем слияния в соотношении 50/50». Ранее о предстоящем объединении писала газета The Wall Street Journal. Издание отмечало, что в том случае, если сделка состоится, она приведет к созданию трансатлантического автогиганта стоимостью примерно $46 млрд. Он будет занимать четвертое место в мире – после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan – по объему производства.
Автомобильный эксперт Олег Осипов в беседе с НСН заявил, что не видит ничего удивительного в решении автопроизводителей объединиться.
«Это обычное дело. Со второй половины прошлого века компании укрупняются. Естественно, это выгодно. Это позволяет производителю экономить, прежде всего, на компонентах, на комплектующих», - отметил собеседник НСН.
По словам Олега Осипова, потребители, конечно, заметят то, что компании слились – об этом, как правило, говорит появление унифицированных моделей.
«В полном смысле, своеобразные модели, которые принадлежали либо тому, либо другому производителю, перестают выпускать. За редким исключением. Также хочу добавить, что слияние Fiat Chrysler Automobiles и PSA погоду на рынке не изменит. Но я не вижу в этом какой-то особой беды. Ну, укрупняются. Ну, стараются экономить. Это нормально. Единственное, жалко, что Opel PSA принадлежит. В том смысле, что перестали оригинальные модели выпускаться. Вот это все заметили», - резюмировал автоэксперт.
Напомним, переговоры между PSA Group и Fiat Chrysler начались после того, как ранее в нынешнем году сорвались переговоры о слиянии между Fiat Chrysler и другим французским концерном — Renault. В результате сделки Fiat Chrysler получит доступ к более современным платформам автомобилей PSA, а PSA, в свою очередь, улучшит доступ к крупному американскому рынку. По итогам сделки компании надеются сэкономить €3,7 млрд без закрытия заводов.
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