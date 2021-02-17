Автоэксперт посоветовал как можно быстрее откопать автомобиль из снега

После обильных осадков вызволить автомобиль из-под снега нужно как можно быстрее. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, чем раньше автовладелец откопает автомобиль, тем лучше.

«Снег на солнце имеет свойства слеживаться, становиться плотным и покрываться коркой. Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент», — сказал он в эфире радио Sputnik.