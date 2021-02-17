Автоэксперт посоветовал как можно быстрее откопать автомобиль из снега
После обильных осадков вызволить автомобиль из-под снега нужно как можно быстрее. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По его словам, чем раньше автовладелец откопает автомобиль, тем лучше.
«Снег на солнце имеет свойства слеживаться, становиться плотным и покрываться коркой. Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент», — сказал он в эфире радио Sputnik.
Автоэксперт также рассказал, что если машина будет находиться в снегу, то появится риск, что ее повредит снегоуборочный трактор или другие участники движения. Они просто могут не заметить заваленный снегом автомобиль, пишут «Известия».
После освобождения автомобиля от снега, его необходимо отправить на автомойку – это будет «самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля».
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