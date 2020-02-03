Аукционы по аренде недвижимости в Москве собрали более 500 участников

Количество инвесторов, участвовавших в торгах по аренде столичной недвижимости на прошлой неделе, увеличилось на 4% по сравнению с предыдущей (20-24 января) – до 506 участников. Такие данные приводит организатор аукционов – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Повышенный интерес инвесторов вызвали торги по нестационарным торговым объектам в парках и вестибюлях метро Москвы, рассказал глава Департамента Иван Щербаков. В них участвовали 370 претендентов.

На фоне роста средней конкуренции за объекты недвижимости количество реализованных лотов снижается. Три недели назад с аукциона ушли 54 лота, в последние две реализовано по 42 таких лота, говорят чиновники.

На городских аукционах представлены коммерческие помещения, объекты нестационарной торговли, машино-места, здания и земельные участки. Доступные предложения размещены на инвестиционном портале города Москвы.

