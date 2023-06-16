Астрономы предупредили москвичей о сильной геомагнитной буре
О геомагнитной буре в столичном регионе в пятницу, 16 июня, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований и института солнечно-земной физики, передает «Мослента».
Ученые отмечают, что в этот день магнитные бури достигли «красного» уровня.
По их словам, объяснения этому пока нет.
К тому же заметных с Земли вспышек на солнце в последнее время не происходило, пояснили астрономы.
В период сильных магнитных бурь, по данным медиков, у некоторых людей могут обостряться хронические заболевания, возможны головные боли, резкие смены настроения и повышенная утомляемость.
Ранее стало известно, что магнитная буря на Земле стала очень сильной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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