Астрономы предупредили москвичей о сильной геомагнитной буре

О геомагнитной буре в столичном регионе в пятницу, 16 июня, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований и института солнечно-земной физики, передает «Мослента».

Мощная вспышка произошла на Солнце 9 января

Ученые отмечают, что в этот день магнитные бури достигли «красного» уровня.

По их словам, объяснения этому пока нет.

К тому же заметных с Земли вспышек на солнце в последнее время не происходило, пояснили астрономы.

В период сильных магнитных бурь, по данным медиков, у некоторых людей могут обостряться хронические заболевания, возможны головные боли, резкие смены настроения и повышенная утомляемость.

Ранее стало известно, что магнитная буря на Земле стала очень сильной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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