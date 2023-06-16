Астрономы предупредили москвичей о сильной геомагнитной буре

Ученые отмечают, что в этот день магнитные бури достигли «красного» уровня.

По их словам, объяснения этому пока нет.

К тому же заметных с Земли вспышек на солнце в последнее время не происходило, пояснили астрономы.

В период сильных магнитных бурь, по данным медиков, у некоторых людей могут обостряться хронические заболевания, возможны головные боли, резкие смены настроения и повышенная утомляемость.

Ранее стало известно, что магнитная буря на Земле стала очень сильной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



