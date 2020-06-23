Ненормальная жара накроет вскоре европейскую часть России

Аномальная жара накроет европейскую часть России, в том числе, Москву к концк текущей недели, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, уже в пятницу, 26 июня температура может подняться до 31 градуса, передаёт ТАСС.

Такой уровень температур на 4-5 градусов выше средне-сезонной нормы. Такое резкое потепление Вильфанд объяснил изменением циркуляции воздушных масс, передает RT.

На сегодня в столичном регионе прогнозируется местами сильный дождь и гроза. По данным Гидрометцентра, днем будет не теплее +19 градусов, облачно.

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Ожидается восточный и юго-восточный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы нормального — 749 мм ртутного столба. Как отмечают «Известия», к ночи температура опустится до +10 градусов, дожди прекратятся.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предрекала довольно «сложную» погоду в июле на большей части Российской Федерации. Как выразилась специалист, в некоторых регионах в середине лета возможен «знойный кошмар», сообщает РИА ФАН. При этом в других частях страны, как и в июне, прогнозируются обильные дожди.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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