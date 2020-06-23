Ненормальная жара накроет вскоре европейскую часть России

Аномальная жара накроет европейскую часть России, в том числе, Москву к концк текущей недели, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, уже в пятницу, 26 июня температура может подняться до 31 градуса, передаёт ТАСС.

Такой уровень температур на 4-5 градусов выше средне-сезонной нормы. Такое резкое потепление Вильфанд объяснил изменением циркуляции воздушных масс, передает RT.

На сегодня в столичном регионе прогнозируется местами сильный дождь и гроза. По данным Гидрометцентра, днем будет не теплее +19 градусов, облачно.