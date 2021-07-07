Андрей Бочкарёв: Начался второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская

На участке железной дороги Каланчевская - Курская стартовал второй этап реконструкции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, организовано реверсивное движение поездов по новому пути, который построен в рамках первого этапа.