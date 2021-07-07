Андрей Бочкарёв: Начался второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская

На участке железной дороги Каланчевская - Курская стартовал второй этап реконструкции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, организовано реверсивное движение поездов по новому пути, который построен в рамках первого этапа.

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Сейчас строители приступили к устройству земляного полотна под новые главные пути. Также продолжаются работы по реконструкции платформы Каланчевская и строительству нового вестибюля, ведется реконструкция существующего двухпутного путепровода на Комсомольской площади и строительство пяти подпорных стен.

Планируется, что в рамках второго этапа построят три новых главных пути и будет завершена реконструкция станции Каланчевская. В результате пропускная способность участка увеличится в два раза, а также появится возможность запуска четвертого Московского центрального диаметра.


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ФОТО: пресс-служба Строительного комплекса Москвы
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