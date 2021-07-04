Андрей Бочкарев: В ближайшие 3 года в Москве будут завершены первые кварталы реновации
В течение 2-3 лет в столице будут реализованы первые проекты кварталов реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев иностранным журналистам в рамках X Московского урбанистического форума.
«В данный момент в Москве проходит первая волна реновации. Во всех округах на стартовых площадках строятся отдельные дома. После переселения жителей в новые дома будет проведена перепланировка территории. В течение 2-3 лет в Москве появятся первые полноценные кварталы, которые мы сможем продемонстрировать как примеры успешной реновации», - заявил Андрей Бочкарев.
В Москве намерены использовать концепции международных архитектурных бюро для реализации программы реновации.
«Реновация — это не только строительство жилья, она фактически позволяет улучшить городской ландшафт. В рамках программы большое внимание уделяется созданию комфортных общественных пространств. Также мы провели международный конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации. Концепции победителей позволят сформировать индивидуальный архитектурный стиль кварталов», - отметил Андрей Бочкарев.
Ранее заместитель мэра сообщил, что по программе реновации ведется переселение жителей в 107 стартовых домов, 174 объекта находятся в строительстве.
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