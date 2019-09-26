Американка потеряла ноги после укуса насекомого

Женщина из США заразилась опасной инфекцией после укуса насекомого, медики вынуждены были ампутировать ей ноги.

Речь идет о 68-летней пенсионерке. Американка почувствовала себя плохо после работы в саду. Родные списали все на аллергию, женщину поместили в больницу. Там у пациентки начались осложнения, ее пришлось ввести в искусственную кому, сообщает «Свободная пресса».

Как выяснилось, женщина подхватила некротический фасциит — инфекцию, вызываемую бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Лечение продолжалось восемь месяцев, за это время пациентка перенесла 60 операций. Врачи ампутировали ей ноги и фаланги пальцев рук.

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