Американец удивился, что гепарды могут мяукать

При этом пользователи Twitter, которые откликнулись на это видео, ничего странного не увидели и не услышали, напомнив, что гепарды относятся к семейству кошачьих и мяукать для них вполне типично.

Ранее руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев в эфире НСН рассказал, что на что нужно смотреть, когда люди выбирают ту или иную породу кошек.

