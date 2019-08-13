Американец удивился, что гепарды могут мяукать

Оказывается, гепарды умеют мяукать как кошки. Об этом пишут «Известия», которые публикуют видео по-кошачьи «разговаривающего» самца гепарда. «Не могу поверить, только сейчас я узнал, что гепарды не рычат, а мяукают как кошки», — написал в понедельник, 12 августа, автор видеозаписи - пользователь Shafeeq.

При этом пользователи Twitter, которые откликнулись на это видео, ничего странного не увидели и не услышали, напомнив, что гепарды относятся к семейству кошачьих и мяукать для них вполне типично.

Ранее руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев в эфире НСН рассказал, что на что нужно смотреть, когда люди выбирают ту или иную породу кошек.

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ФОТО: flickr.com/Константин Петров
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