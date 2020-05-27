Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин стал отцом во второй раз. Его жена Анастасия Шубская родила сына. Об этом сам российский хоккеист рассказал в соцетях. Он опубликовал совместную фотографию прямо из родильного дома.

Александр поблагодарил свою супругу и сообщил, что сына назовут Ильей. В свою очередь жена спортсмена раскрыла параметры новорождённого: рост 55 сантиметров, вес 3800 грамма.

Анастасия Шубская — дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Свадьба Овечкина состоялась в августе 2016 года. В августе 2018 у них появился первенец. Его назвали Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста. В том же году хоккеист впервые в своей спортивной карьере стал обладателем Кубка Стэнли в составе Washington Capitals.

Как пишут «Дни.ру», о второй беременности Анастасия сообщила, когда это уже невозможно было скрыть. А за несколько дней до родов Шубская опубликовала профессиональные фото во время беременности. На некоторых она запечатлена со старшим сыном и супругом. Снимки получили массу восхищенных отзывов и оценок.

