Александр Овечкин стал отцом во второй раз
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин стал отцом во второй раз. Его жена Анастасия Шубская родила сына. Об этом сам российский хоккеист рассказал в соцетях. Он опубликовал совместную фотографию прямо из родильного дома.
Александр поблагодарил свою супругу и сообщил, что сына назовут Ильей. В свою очередь жена спортсмена раскрыла параметры новорождённого: рост 55 сантиметров, вес 3800 грамма.
Анастасия Шубская — дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Свадьба Овечкина состоялась в августе 2016 года. В августе 2018 у них появился первенец. Его назвали Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста. В том же году хоккеист впервые в своей спортивной карьере стал обладателем Кубка Стэнли в составе Washington Capitals.
Как пишут «Дни.ру», о второй беременности Анастасия сообщила, когда это уже невозможно было скрыть. А за несколько дней до родов Шубская опубликовала профессиональные фото во время беременности. На некоторых она запечатлена со старшим сыном и супругом. Снимки получили массу восхищенных отзывов и оценок.
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