Академик оценил готовность России производить «Рокоты» без Украины
У России и раньше были все возможности для производства таких ракет-носителей, и теперь речь идёт о расширении линейки, заявил в эфире НСН академик Александр Железняков.
Входящий в структуру «Роскосмоса» Центр Хруничева возобновит производство лёгких конверсионных ракет «Рокот», сообщил источник агентства РИА Новости в ракетно-космической отрасли. По имеющимся сведениям, соответствующий контракт согласован с Минобороны РФ. Новая ракета получит название «Рокот-М», она будет производиться на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б «Стилет».
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН заявил, что у отечественных производителей есть все возможности для производства таких носителей.
«Боевые ракеты — конверсионные, а не новые ракетоносители. Это просто переделанная боевая ракета. Поэтому таких мощностей у нас хватает», - отметил он.
По словам Железнякова, подобные ракеты не являются чем-то «прорывным» и особых преимуществ не дадут: разработка просто заполнит один из пробелов линейки ракет-носителей, которая есть в распоряжении «Роскосмоса».
«На «Рокотах» мы летали, было три десятка пусков произведено за все эти годы по конверссионной программе. Единственное, встал сейчас вопрос: нет носителей такого класса, которые заполняли бы линейку ракет-носителей. Есть необходимость — будут заполнять. И потом, говорить о начале производства… Мы ещё разрабатываем «Рокот-М». Там систему управления надо сделать, испытать и прочее. Тогда уже можно говорить о производстве», - сказал собеседник НСН.
Как отмечает РИА Новости, «Рокот-М» будет разрабатываться без участия Украины. Ранее стало известно о работе над российской системой управления взамен той, что раньше создавалась в Харькове. После 2014 года украинцы прекратили поставки, что затруднило пуски носителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
477 тыс.+8 985 / сут.
Умерли
5 971+112 / сут.
Выздоровели
231 тыс.+3 957 / сут.
- СМИ: Виновные в срыве «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» лишатся работы
- Лоза предрек потерю песен оскорбившему ему Киркорову
- Рубль подскочил до отметок начала марта
- СМИ: Армена Джигарханяна разбил инсульт
- В России подешевели билеты на авиаперелеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru