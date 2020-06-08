Россия выпустит новые ракеты «Рокот» без участия Украины

Россия намерена спроектировать новый ракета-носитель класса семейства «Рокот». Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева, входящий в структуру Роскосмоса, уже заключил соответствующий контракт с министерством обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Носители предполагается выпускать на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», которые в настоящее время уже сняты с боевого дежурства. После консультаций с оборонным ведомством новая ракета получила наименование «Рокот-М».

До этого ракета-носители класса «Рокот» выпускалась Российской Федерацией в кооперации с Украиной. В аппаратах, в частности, использовалась система управления, разработанная в незалежной. В 2014 году в связи с известными событиями Киев принял решение перестать поставлять такую аппаратуру в Россию Уже тогда Центр Хруничева объявил о начале разработки ракеты «Рокот-2» на базе отечественной системы управления полётом, отмечает Ura.ru.

В общей сложности по программе «Рокот» было выполнено 35 пусков ракет, которые вывели на околоземную орбиту 75 спутников разного назначения. Программа была свёрнута в конце прошлого года.

