Адвокат: Последний муж Лолиты - «серийный» альфонс

Последний супруг Лолиты оказался «серийным» альфонсом. Об этом адвокат певицы Сергей Жорин завил в связи с началом рассмотрения иска, в котором она требует признать свой брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. Слушания проходят в Басманном районном суде Москвы.

В интервью «360» Жорин пообещал представить на следующем заседании, которое назначено на 13 марта, неопровержимые доказательства того факта, что пятый официальный муж Лолиты, фактически, был серийным фиктивным супругом.

По словам Жорина, в частности, вызывает множество вопросов предыдущий брак Иванова. Он тогда был гражданином Белоруссии и женился на женщине, старше себя более чем на 20 лет. Как только Иванов получил гражданство России, брак тут же распался.

Адвокат также рассказал, что Лолита Милявская сейчас психологически чувствует себя вполне неплохо, и она точно не против расторжения брака.

