Адвокат: Азиза обвинила Талькова в сутенёрстве, чтобы сбить следствие с толку
Защитница интересов семьи Игоря Талькова рассказала НСН, почему родственники покойного подают иски к певице.
Семья Игоря Талькова подаёт в суд на певицу Азизу. Иск о защите чести и достоинства, а также ещё один о клевете уже поданы в соответствующие инстанции, рассказала в эфире НСН адвокат семьи Тальковых Нина Аверина. По её словам, певица и её сторонники пытаются не только опорочить имя покойного, но и выгородить обвиняемого в его убийстве — Игоря Шляфмана. Подробности действий певицы стали известны общественности из передачи «На самом деле».
«Они придумали повод, чтобы направить следствие в другую сторону»
«17 июня прошла передача с участием Азизы, где ведущий Шепелёв рассказал, что она выдвигает обвинения против Талькова. И певица рассказала о якобы имевшем место факте в декабре 1990 года, когда Игорь Тальков вывез её за пределы Москвы под предлогом ужина и сообщил уже за городом, что везёт к криминальному авторитету, с которым хочет её познакомить. Она отказалась и вышла из машины, её подобрали и отвезли в Москву. Вся передача сопровождалась неприличными высказываниями со стороны адвоката Бенхина, который открыто называл Игоря Талькова сутенёром. Ведущий в самом начале сказал, что тех, кто сейчас занимается расследованием, может заинтересовать некий факт: он, по его словам, может быть, стал поводом для тех событий, которые имели место осенью 1991 года. Он не называл это прямо — убийством. Он задавал вопрос Азизе: могло ли быть поводом к убийству то, что узнал любовник Азизы Малахов — о том, что Тальков хотел её вывезти, бросил на дороге и т.д. Этот повод, который они придумали, использован для того, чтобы направить следствие и общественность на мысль о том, что убийцей является не Валерий Шляфман, а покойный Игорь Малахов», — рассказала адвокат.
Кроме того, по словам юриста, у певицы есть и другой резон переводить стрелки. По версии ныне покойного следователя, который вёл дело об убийстве Талькова, она могла быть соучастницей. Сейчас Азиза, по мнению Авериной, добивается, чтобы новое уголовное преследование не было доведено до конца.
«Азиза боится и пытается перевести стрелки»
«Азиза подобралась к семье Талькова. Она использует это как пиар. Следователь Зубарев, который уже, к сожалению, умер, говорил — если бы дело было направлено в суд до того, как Шляфман скрылся, то Азиза проходила бы как соучастница преступления. И она, зная, что является одним из организаторов преступления, специально подобралась к семье Тальковых, чтобы сейчас после возобновления уголовного дела её не привлекли к ответственности. Она боится и пытается перевести стрелки с Шляфмана на Малахова, чтобы это дело не увидело своего конца в суде», — заключила адвокат.
Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» после конфликта по поводу очерёдности выхода на сцену. 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года в убийстве по неосторожности обвинялся Валерий Шляфман. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако, еще в январе 1992 года он уехал на постоянное место жительства в Израиль. В ноябре 2018 года Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возобновил уголовное дело об убийстве музыканта.
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