Адвокат: Азиза обвинила Талькова в сутенёрстве, чтобы сбить следствие с толку

«Азиза подобралась к семье Талькова. Она использует это как пиар. Следователь Зубарев, который уже, к сожалению, умер, говорил — если бы дело было направлено в суд до того, как Шляфман скрылся, то Азиза проходила бы как соучастница преступления. И она, зная, что является одним из организаторов преступления, специально подобралась к семье Тальковых, чтобы сейчас после возобновления уголовного дела её не привлекли к ответственности. Она боится и пытается перевести стрелки с Шляфмана на Малахова, чтобы это дело не увидело своего конца в суде», — заключила адвокат.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» после конфликта по поводу очерёдности выхода на сцену. 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года в убийстве по неосторожности обвинялся Валерий Шляфман. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако, еще в январе 1992 года он уехал на постоянное место жительства в Израиль. В ноябре 2018 года Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возобновил уголовное дело об убийстве музыканта.

