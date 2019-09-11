11 сентября в Москве станет самым теплым днем с начала осени

Среда может стать в Москве самым теплым днем осени. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. Там рассказали, что 11 сентября столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов. Будет переменная облачность без осадков.

Метеорологи уточняют, что такая погода выше климатической нормы на 5 градусов.

Между тем, в Гидрометцентре прогнозируют в среду в Москве до плюс 25 градусов, сообщает RT.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что похолодание в столицу придет уже в конце недели. Вместе с понижением температуры ожидаются дожди.







