Звягинцев в апреле начнет съемки фильма с рабочим названием «Юпитер»
Режиссер Андрей Звягинцев в апреле 2024 года начнет съемки новой картины, сообщил он в беседе с ТАСС.
В настоящее время идет подготовительный период. Фильм получил рабочее названием «Юпитер».
Картина расскажет об истории российского олигарха. Обстоятельства вынуждают его столкнуться с жестокой реальностью, борясь за будущее семьи.
Съемки пройдут в Испании и Франции. По словам Звягинцева, он полностью переписал сценарий проекта, который не смог выпустить в России в 2019 году.
В сентябре прошлого года Звягинцев покинул российский «оскаровский комитет», напоминает «Радиоточка НСН».
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