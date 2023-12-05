Звягинцев в апреле начнет съемки фильма с рабочим названием «Юпитер»

Режиссер Андрей Звягинцев в апреле 2024 года начнет съемки новой картины, сообщил он в беседе с ТАСС.

Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера

В настоящее время идет подготовительный период. Фильм получил рабочее названием «Юпитер».

Картина расскажет об истории российского олигарха. Обстоятельства вынуждают его столкнуться с жестокой реальностью, борясь за будущее семьи.

Съемки пройдут в Испании и Франции. По словам Звягинцева, он полностью переписал сценарий проекта, который не смог выпустить в России в 2019 году.

В сентябре прошлого года Звягинцев покинул российский «оскаровский комитет», напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КиноРежиссерАндрей Звягинцев

Горячие новости

Все новости

партнеры