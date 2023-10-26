Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера
Знаменитый британский режиссер Стивен Спилберг в следующем году планирует приступить к съемкам нового фильма, сообщает World of Reel.
По данным издания, новая киноработа неоднократного обладателя премии «Оскар» будет называться «Буллит», и главную мужскую роль в ней сыграет Брэдли Купер.
Как отмечается, эта лента не станет ремейком кинокартины 1968 года со Стивеном Маккуином, а расскажет о событиях, которые развиваются вокруг главного героя.
Сценарием нового фильма занялся автор «В центре внимания» и «Секретное досье» Джош Сингер.
Ранее стало известно, что российский режиссер Андрей Звягинцев начнет снимать новый фильм весной 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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