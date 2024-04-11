Врач заявил о высокой вероятности ампутации ноги у актера Тиля Швайгера

Медик назвал сепсис следствием быстрого развития инфекции какого-либо органа. По его словам, в таком случае ампутация части тела позволяет спасти весь организм.

«Риск ампутации действительно может быть велик. В некоторых случаях придется идти на эти меры», - цитирует специалиста NEWS.ru.

В беседе с газетой Bild Швайгер сообщил, что может лишиться ноги из-за сепсиса. Актер рассказал, что августе 2023 года он получил травму голени и в рану попали микробы, что привело к возникновению язвы, отмечает «Радиоточка НСН».

