Врач заявил о высокой вероятности ампутации ноги у актера Тиля Швайгера

Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер с высокой вероятностью лишится ноги из-за сепсиса, считает врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Актёр Тиль Швайгер отказался сниматься в российско-немецком фильме

Медик назвал сепсис следствием быстрого развития инфекции какого-либо органа. По его словам, в таком случае ампутация части тела позволяет спасти весь организм.

«Риск ампутации действительно может быть велик. В некоторых случаях придется идти на эти меры», - цитирует специалиста NEWS.ru.

В беседе с газетой Bild Швайгер сообщил, что может лишиться ноги из-за сепсиса. Актер рассказал, что августе 2023 года он получил травму голени и в рану попали микробы, что привело к возникновению язвы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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