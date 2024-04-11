Врач заявил о высокой вероятности ампутации ноги у актера Тиля Швайгера
Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер с высокой вероятностью лишится ноги из-за сепсиса, считает врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Медик назвал сепсис следствием быстрого развития инфекции какого-либо органа. По его словам, в таком случае ампутация части тела позволяет спасти весь организм.
«Риск ампутации действительно может быть велик. В некоторых случаях придется идти на эти меры», - цитирует специалиста NEWS.ru.
В беседе с газетой Bild Швайгер сообщил, что может лишиться ноги из-за сепсиса. Актер рассказал, что августе 2023 года он получил травму голени и в рану попали микробы, что привело к возникновению язвы, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач заявил о высокой вероятности ампутации ноги у актера Тиля Швайгера
- Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг исторического максимума
- В США нейросеть начнет выставлять оценки учащимся
- Опрос: Половина россиян готовы отправиться в космос независимо от стоимости билета
- Ценам на автомобили в России предсказали снижение из-за падения спроса
- Экономист призвал не ждать сильного снижения цен на бензин в России
- Актриса Бледанс: Пугачева вернется в Россию через год
- Юрист предупредил о рисках покупки долей в квартире
- В Белгороде закрылись два старейших городских кинотеатра
- Небензя призвал Запад готовиться к капитуляции Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru