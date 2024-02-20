Звезду сериала «Великолепный век» встретили в Москве «Смуглянкой» и караваем
20 февраля 202418:52
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит прилетел в Россию. Он остановился в отеле, где актера встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка».
Озчивит выпил рюмку водки, после чего последовал в свой номер. Telegram-канал Super.ru пишет, что в России артист примет участие в концертах, а также встретится с поклонницами.
Ранее 12 февраля в РФ состоялась премьера российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru