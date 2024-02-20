Вербовка в ГДР: Немецкий политолог сравнил Германию 80-х и популярный сериал

В России большим успехом пользуется шпионский сериал «ГДР». История развивается в конце 1980-х годов в ГДР. В условиях крушения коммунистической системы в этой стране разворачивается борьба двух разведок из-за секретных архивов.

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН выделил три эпохи, на которые можно разделить расцвет шпионажа в Германской Демократической Республике, а также рассказал о роли КГБ в крушении режимов Венгрии и ГДР.