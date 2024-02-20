Вербовка в ГДР: Немецкий политолог сравнил Германию 80-х и популярный сериал
Советское КГБ играло огромную роль в реформах Андропова и Горбачева, рассказал НСН Александр Рар.
В России большим успехом пользуется шпионский сериал «ГДР». История развивается в конце 1980-х годов в ГДР. В условиях крушения коммунистической системы в этой стране разворачивается борьба двух разведок из-за секретных архивов.
Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН выделил три эпохи, на которые можно разделить расцвет шпионажа в Германской Демократической Республике, а также рассказал о роли КГБ в крушении режимов Венгрии и ГДР.
«Это время нужно разделить это время на три эпохи. Первая эпоха – Брежнев, старый Советский Союз, старые методы, попытки вербовки западных немцев. Потом всплеск работы КГБ при Андропове, потом началась перестройка. И перестройка открыла совсем другие возможности – там было непонятно, кто кого и за что вербовал», - сказал Рар.
Он отметил роль КГБ в реформах Андропова и Горбачева, которые привели к крушению режимов ГДР и Венгрии.
«Советское КГБ играло колоссальную роль в поддержке реформ Андропова и Горбачева. Они начали подсиживать коррумпированных партийцев. Они начали наводить контакты с Западом. Начали рушиться режимы ГДР, Венгрии, советские режимы. Та власть, которая была в Москве, держала план изменить систему в том плане, чтобы оставалась дееспособной. Оставить империю хотя бы. Работа была направлена, чтобы бороться с коррупцией, и начинать договариваться с Западом. Начался совсем другой процесс общения и разрядки», - добавил политик.
В свою очередь депутат Госдумы Мария Бутина объяснила НСН популярность сериала «ГДР» среди россиян.
«Шпионская тема актуальна, потому что у нас идет новый виток холодной войны. Вопросы спецслужб разведки выходят на передний план. Это волнует все общество. И, конечно, это отображается в кинематографе», - сказала Бутина.
Накануне онлайн-кинотеатр Wink вошел в «Книгу рекордов России» за самую большую киносериальную премьеру в стране. За премьерные выходные сериал «ГДР» посмотрели онлайн более миллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Радио Свобода» внесли в список нежелательных в РФ организаций
- США внесли двух россиян в санкционный список по киберпреступлениям
- Ювелирный эксперт назвала беспроигрышные подарки для мужчин
- Путин заявил, что его послание парламенту будет постановкой задач на предстоящие шесть лет
- В подмосковном Щелкове трехлетняя девочка сбежала из детсада
- Apple заплатила самый крупный антимонопольный штраф в России в прошлом году
- Курс евро впервые с 9 января поднялся до 100 рублей
- СМИ: В России обсуждают разделение регионов на пять «ипотечных кластеров»
- Боррель призвал Грузию бороться с антизападной дезинформацией
- На Гавайях хотят ввести климатический налог для туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru