Звездный состав актеров сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Обладатель премии «Оскар», американский кинорежиссер Уэс Андерсон пригласил снятся в свой новый фильм «Финикийская схема» звездный состав исполнителей, сообщает издание Crew United.
Уже свое сотрудничество с автором «Отель Гранд Будапешт» подтвердили Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Уиллем Дефо и Бенедикт Камбербэтч. Также в картине сыграют Брайан Крэнстон и Шарлотта Генсбур, а также Бенисио Дель Торо, Майкл Сера, Билл Мюррей и Риз Ахмед.
В центре сюжета – история выстраивания взаимоотношений отца и дочери в мире шпионажа. Фильм выйдет в мировой прокат в 2025 году.
Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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