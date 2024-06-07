Звездный состав актеров сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Уже свое сотрудничество с автором «Отель Гранд Будапешт» подтвердили Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Уиллем Дефо и Бенедикт Камбербэтч. Также в картине сыграют Брайан Крэнстон и Шарлотта Генсбур, а также Бенисио Дель Торо, Майкл Сера, Билл Мюррей и Риз Ахмед.

В центре сюжета – история выстраивания взаимоотношений отца и дочери в мире шпионажа. Фильм выйдет в мировой прокат в 2025 году.

Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



