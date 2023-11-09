Звезда «Содержанок» Дарья Мороз сняла свой первый сериал «Секс. До и после»
Актриса Дарья Мороз решила попробовать себя в режиссуре и представила свой первый сериал про отношения «Секс. До и после».
Дарья Мороз особенно известна российскому зрителю по роли Лены из сериала «Содержанки». Новая работа Дарьи состоит из 14 новелл, судьбы героев которых переплетаются неожиданным образом. Режиссер рассказывает про отношения в очень разных парах. Сама Мороз также сыграла одну из ролей в картине.
Премьера сериала «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова состоится 1 декабря, сообщили «Радиоточке НСН» ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION. Богомолов также сыграет одну из главных ролей. Кроме того, в фильме задействованы актрисы Александра Ребенок и Юлия Снигирь, а его продюсером выступил Валерий Тодоровский.
Ранее сообщалось, что Тодоровский начал съемки сериала «Танго» с Денисом Шведовым. Эту мистическую мелодраму также покажут на KION.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru