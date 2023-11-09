Звезда «Содержанок» Дарья Мороз сняла свой первый сериал «Секс. До и после»

Актриса Дарья Мороз решила попробовать себя в режиссуре и представила свой первый сериал про отношения «Секс. До и после».

Дарья Мороз особенно известна российскому зрителю по роли Лены из сериала «Содержанки». Новая работа Дарьи состоит из 14 новелл, судьбы героев которых переплетаются неожиданным образом. Режиссер рассказывает про отношения в очень разных парах. Сама Мороз также сыграла одну из ролей в картине.