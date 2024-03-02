Звезда «Слова пацана» Копейкин заявил, что получает около 100 тыс. рублей в день
Звезда сериала «Слова пацана» актер Вячеслав Копейкин рассказал, что зарабатывает 100 тысяч рублей за один съемочный день, пишет издание «СтарХит».
По словам актера, размер его зарплаты вырос в два с половиной раза после выхода сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте».
Копейкин сказал, что адекватно оценивает свою трудовую ценность. Артист не считает себя звездой всемирного масштаба.
Ранее стало известно, что кинокомедия Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» выйдет в российский прокат 31 октября 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН». В главной роли учителя географии снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. По сюжету от него уходит любимая девушка. Исправить ситуацию берется говорящий попугай.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае показывают мультсериал, созданный с помощью нейросетей
- Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле
- Звезда «Слова пацана» Копейкин заявил, что получает около 100 тыс. рублей в день
- СМИ: В Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника
- В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России
- Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились
- Племянница Надежды Бабкиной выпустила свою первую песню
- Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
- Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
- Певица Анна Асти объявила об открытии благотворительного фонда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru