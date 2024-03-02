Звезда «Слова пацана» Копейкин заявил, что получает около 100 тыс. рублей в день

По словам актера, размер его зарплаты вырос в два с половиной раза после выхода сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте».

Копейкин сказал, что адекватно оценивает свою трудовую ценность. Артист не считает себя звездой всемирного масштаба.

Ранее стало известно, что кинокомедия Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» выйдет в российский прокат 31 октября 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН». В главной роли учителя географии снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. По сюжету от него уходит любимая девушка. Исправить ситуацию берется говорящий попугай.

