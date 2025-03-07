Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев и медиаменеджер Бебутов запустили медиа о кино

Актер, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев и медиаменеджер Трифон Бебутов запустили медиа о киноиндустрии Dreamcast. Об этом пишет «Афиша Daily».

Как сообщили авторы проекта, издание будет существовать в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Dreamcast будет выпускать обзоры и рецензии на фильмы и сериалы, эксклюзивные интервью, лайфстайл-контент. Медиа в том числе будет рассказывать о карьерных стратегиях артистов, режиссеров, продюсеров.

По словам Зулькарнаева, он надеется, что новинка станет не просто интернет-изданием, но настоящим культурным пространством, где можно будет найти «не только новости о кино, но и размышления о природе искусства, жизни и вдохновения».

Между тем холдинг «МТС Медиа» запустил собственную студию производства фильмов и сериалов KIONFILM.

