Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в фэнтези «Руслан и Людмила»
Актер Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», и актриса Алена Долголенко сыграют в новом фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила». Об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип».
Производством картины по мотивам поэмы Александра Пушкина займется компания «Марс Медиа». Режиссером фильма выступит Егор Чичканов. По словам кинематографиста, в экранизации он хочет передать «пронизывающие текст иронию, юмор, наглость и даже дерзость». Минекаев и Долголенко исполнят главные роли в картине.
Основной блок съемок фэнтези-блокбастера стартует весной 2025 года. Ожидается, что картина выйдет в прокат в 2027-м.
Ранее стало известно, что в Сочи и Абхазии снимают фильм «Чебурашка 2», он может выйти на экраны в следующем году, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru