Звезда «Слова пацана» Минекаев отказался от работы в театре
Актеры Рузиль Минекаев и Слава Копейкин, сыгравшие в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», отказались от работы в театре из-за занятости в кино. Об этом рассказала агент артистов Елена Чигвинцева в беседе с NEWS.ru.
Так, Минекаев покинул театр «Школа современной пьесы», Копейкин — Российский академический молодежный театр (РАМТ). По словам агента, актеры «измучились» во время съемок нашумевшего проекта.
«Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров», — отметила Чигвинцева.
Агент добавила, что артисты получают много предложений о работе, но относятся к ним «аккуратно, выборочно» и ждут особенных проектов от уважаемых режиссеров, сценаристов и драматургов.
«Ребятам нужно поддерживать уровень актерского мастерства и сыгранных ролей», — указала Чигвинцева.
Ранее Рузиль Минекаев опроверг сообщения о своей смерти, напоминает RT.
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