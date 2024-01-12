Звезда «Слова пацана» Минекаев отказался от работы в театре

Так, Минекаев покинул театр «Школа современной пьесы», Копейкин — Российский академический молодежный театр (РАМТ). По словам агента, актеры «измучились» во время съемок нашумевшего проекта.

«Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров», — отметила Чигвинцева.

Агент добавила, что артисты получают много предложений о работе, но относятся к ним «аккуратно, выборочно» и ждут особенных проектов от уважаемых режиссеров, сценаристов и драматургов.

«Ребятам нужно поддерживать уровень актерского мастерства и сыгранных ролей», — указала Чигвинцева.

Ранее Рузиль Минекаев опроверг сообщения о своей смерти, напоминает RT.

