Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустит дебютный музыкальный альбом

Актер Леон Кемстач, известный по сериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», запишет музыкальный альбом. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

Кемстач опубликовал черно-белую фотографию из студии звукозаписи. По словам 16-летнего актера, он записал два трека за один день и готовит дебютный альбом. Артист подчеркнул, что «вложил свою душу» в работу.

«Надеюсь, что он [альбом] вам понравится. На самом деле мне уже правда интересно вам его показать, потому что получается очень классно», — заявил Кемстач.

Ожидается, что пластинка выйдет к концу сентября.

Ранее Леон Кемстач выпустил клип на песню «Как быть» на музыку Игоря Крутого и стихи Александра Косарева.

