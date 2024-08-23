Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустит дебютный музыкальный альбом
Актер Леон Кемстач, известный по сериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», запишет музыкальный альбом. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.
Кемстач опубликовал черно-белую фотографию из студии звукозаписи. По словам 16-летнего актера, он записал два трека за один день и готовит дебютный альбом. Артист подчеркнул, что «вложил свою душу» в работу.
«Надеюсь, что он [альбом] вам понравится. На самом деле мне уже правда интересно вам его показать, потому что получается очень классно», — заявил Кемстач.
Ожидается, что пластинка выйдет к концу сентября.
Ранее Леон Кемстач выпустил клип на песню «Как быть» на музыку Игоря Крутого и стихи Александра Косарева.
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