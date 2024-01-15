Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустил клип на песню «Как быть»

В нашумевшем проекте 15-летний Кемстач сыграл роль Андрея Васильева (Пальто). В одной из серий персонаж спел песню «Как быть» на музыку Крутого и стихи Александра Косарева. Композиция стала популярна в конце 1980-х годов в исполнении Александра Серова.

Ранее Кемстач выпустил сингл «Как быть», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем сыгравшая в «Слове пацана» актриса Анна Пересильд высказала мнение, что сериал должен завершиться на одном сезоне.

