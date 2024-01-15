Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустил клип на песню «Как быть»
Актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», выпустил клип на песню «Как быть». Видео опубликовано на YouTube-канале автора композиции Игоря Крутого.
В нашумевшем проекте 15-летний Кемстач сыграл роль Андрея Васильева (Пальто). В одной из серий персонаж спел песню «Как быть» на музыку Крутого и стихи Александра Косарева. Композиция стала популярна в конце 1980-х годов в исполнении Александра Серова.
Ранее Кемстач выпустил сингл «Как быть», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Между тем сыгравшая в «Слове пацана» актриса Анна Пересильд высказала мнение, что сериал должен завершиться на одном сезоне.
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- Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустил клип на песню «Как быть»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru