Актер «Слова пацана» Леон Кемстач появится в двух новых проектах в 2025 году

По его словам, оба проекта выйдут в свет в 2025 году. Актер отметил, что выбирал сильные проекты, чтобы не снижать планку после «Слова пацана». По окончании сериала на него посыпались предложения поучаствовать и в других проектах, отметил Кемстач.

Кемстач также рассказал, что во время съемок «Слова пацана» ему больше всего нравилась постановка драк.

Юный актер поделился планами получить профессиональное актерское образование в будущем.

Ранее стало известно, что кинокомедия Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» выйдет в российский прокат 31 октября 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН». В главной роли учителя географии снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. По сюжету от него уходит любимая девушка. Исправить ситуацию берется говорящий попугай.

