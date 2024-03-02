Актер «Слова пацана» Леон Кемстач появится в двух новых проектах в 2025 году
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач рассказал, что примет участие в двух новых проектах. Об этом пятнадцатилетней актер заявил в рамках марафона «Знание» на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
По его словам, оба проекта выйдут в свет в 2025 году. Актер отметил, что выбирал сильные проекты, чтобы не снижать планку после «Слова пацана». По окончании сериала на него посыпались предложения поучаствовать и в других проектах, отметил Кемстач.
Кемстач также рассказал, что во время съемок «Слова пацана» ему больше всего нравилась постановка драк.
Юный актер поделился планами получить профессиональное актерское образование в будущем.
Ранее стало известно, что кинокомедия Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» выйдет в российский прокат 31 октября 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН». В главной роли учителя географии снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. По сюжету от него уходит любимая девушка. Исправить ситуацию берется говорящий попугай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru