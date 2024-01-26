Звезда «Слова пацана» Кемстач спел с Бастой на концерте в Дубае
Актер Леон Кемстач спел с рэпером Бастой (Василием Вакуленко) на открытии его нового ресторана в Дубае. Видео выступления появилось в соцсетях.
Известно, что заведение Басты открылось 25 января. Рэпер пригласил на мероприятие 15-летнего Кемстача. Юный актер, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», живет и учится в ОАЭ.
Баста и Кемстач исполнили кавер-версию хита «На заре» группы «Альянс», которую рэпер представил ранее. Во время выступления юный артист также станцевал, повторяя движения, которые были показаны в одном из эпизодов «Слова пацана».
Ранее Леон Кемстач выпустил клип на песню «Как быть», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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