Звезда «Слова пацана» Кемстач заявил, что не хочет учиться на актера

По словам Кемстача, в будущем он намерен поступить на инженера-строителя, поскольку мечтает о собственной строительной компании. При этом молодой человек также не планирует бросать и актерскую профессию. Однако хотел бы совмещать ее с ведением бизнеса, получая дополнительный доход.

«Хорошо открывать бизнес, когда уже получил признание», — добавил актер.

Ранее Кемстач выпустил клип на песню «Как быть», которую он исполнил в одной из серии сериала Жоры Крыжовникова. Видео было опубликовано на YouTube-канале автора композиции Игоря Крутого, передает «Радиоточка НСН».

