Звезда сериала «Сверхъестественное» Крис Готье умер в 48 лет

Канадский актер кино и телевидения Крис Готье скончался на 49-м году жизни, сообщает TVLine.

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Актер умер 23 февраля. Причина ухода из жизни не называется. У Готье остались жена и двое детей.

Артист начал сниматься в кино в 2000 году. Известность ему принесла роль Рональда «Глаза-лазеры» Резника в сериале «Сверхъестественное». Всего он принял участие в 110 проектах.

Ранее в возрасте 64 лет умер американский актер Тони Гэниос. Сниматься в кино начал в 18 лет. Широкую известность получил по фильму «Крепкий орешек-2», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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