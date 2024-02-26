Звезда сериала «Сверхъестественное» Крис Готье умер в 48 лет
26 февраля 202422:59
Канадский актер кино и телевидения Крис Готье скончался на 49-м году жизни, сообщает TVLine.
Актер умер 23 февраля. Причина ухода из жизни не называется. У Готье остались жена и двое детей.
Артист начал сниматься в кино в 2000 году. Известность ему принесла роль Рональда «Глаза-лазеры» Резника в сериале «Сверхъестественное». Всего он принял участие в 110 проектах.
Ранее в возрасте 64 лет умер американский актер Тони Гэниос. Сниматься в кино начал в 18 лет. Широкую известность получил по фильму «Крепкий орешек-2», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru