Умер звезда «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл
Канадский актер Кеннет Митчелл умер на 50-м году жизни. Об этом сообщила семья артиста в соцсетях.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга», — говорится в публикации.
Известно, что в 2019 году у звезды диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое заболевание центральной нервной системы.
Кеннет Митчелл родился в 1974 году в Торонто. Актер начал сниматься в кино в 2000-м и участвовал в почти 60 проектах. Митчелл снялся в том числе в сериалах «Анатомия страсти», «Обмани меня», «Касл», «C.S.I. Место преступления», «Звездный путь: Дискавери», фильмах «Чудо» и «Капитан Марвел».
Ранее в Пермском крае умер актер и режиссер Владимир Гуляев, напоминает Ura.ru. Артисту было 92 года, отмечает «Свободная пресса».
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