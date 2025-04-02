Звезда сериала «Король и Шут» сыграет капитана французской армии в новом фильме

Идейно картина продолжает историю о таинственном солдате-одиночке, которая началась с партизанского истерна «Красный призрак», хотя действия будут происходить в иной эпохе. Согласно сюжету молодой дворянин Михаил Романовский (Олег Савостюк) вместе с загадочным крестьянином Призраком (Алексей Шевченков) отправляется по следам капитана Эльифа Куража (Константин Плотников), подчиненные которого совершили налет на его родовое имение. Как подчеркнул Плотников, он согласился на роль без раздумий.

«Кураж жесток и в то же самое время совершенно искренне изучает своего врага, местами даже им восхищается. Это антагонист, которого мне, как актеру, безумно интересно разбирать — искать мотивацию», - пояснил артист.

Других героев в фильме воплотят Евгения Дмитриева («Библиотекарь»), Владислав Ветров («Последний богатырь. Наследие»), Аскар Нигамедзянов («Бременские музыканты») и другие.

Режиссером, автором идеи и сценаристом проекта выступил Андрей Богатырев. Производство картины осуществляет киностудия «Хлеб» в партнерстве с Первым каналом при поддержке Фонда Кино. Релиз фильма запланирован на 2025 год.

Ранее сообщалось, что полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинопрокат в начале 2026 года. Лента расскажет о вселенной легендарной рок-группы, которой по сюжету грозит уничтожение из-за воскрешенных злодеем Некромантом мертвецов, напоминает «Радиоточка НСН».

