Звезда сериала «Клон» Жандира Мартини умерла от рака
Сыгравшая в сериале «Клон» бразильская актриса Жандира Мартини умерла в возрасте 79 лет, сообщило издание Splash.
Газета утверждает, что актрисы не стало 29 января. По информации журналистов, Мартини боролась с раком легких.
Актрису госпитализировали в больницу Сан-Пауло. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.
Мартини родилась в 1945 году в бразильском Сантосе. Российскому зрителю она запомнилась по роли служанки Зорайде в популярном сериале «Клон».
На прошлой неделе стало известно о смерти российского актера Александра Саюталина. Он известен зрителям по сериалам «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и другим, отмечает «Радиоточка НСН».
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