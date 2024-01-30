Звезда сериала «Клон» Жандира Мартини умерла от рака

Газета утверждает, что актрисы не стало 29 января. По информации журналистов, Мартини боролась с раком легких.

Актрису госпитализировали в больницу Сан-Пауло. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Мартини родилась в 1945 году в бразильском Сантосе. Российскому зрителю она запомнилась по роли служанки Зорайде в популярном сериале «Клон».

На прошлой неделе стало известно о смерти российского актера Александра Саюталина. Он известен зрителям по сериалам «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и другим, отмечает «Радиоточка НСН».

